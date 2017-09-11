«الأنصاري» تتيح نظام الدفع المباشر ضمن منصتها الإلكترونية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة إتاحة نظام الدفع المباشر عبر منصتها الإلكترونية للتحويلات المالية، بهدف توفير خدمة دفع سريعة وأكثر أماناً للعملاء على مستوى الدولة، إضافة إلى تعزيز تجربتهم الرقمية وزيادة مستوى رضاهم.

وقال راشد علي الأنصاري، المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»: «نبحث في«الأنصاري للصرافة» دائماً عن فرص جديدة ومبتكرة لتحسين تجربة العملاء من خلال الخدمات الرقمية الذكية، حيث كانت التحويلات المالية الإلكترونية على منصتنا eExchange.ae تتم سابقاً عبر خطوتين، هما التحويل الإلكتروني، ومن ثم دفع قيمة رسوم الخدمة في عملية منفصلة، ولكن ومن خلال نظام الدفع المباشر تم توفير خيار دفع إضافي، وأصبحت هذه المعاملات تتم بطريقة سلسة وملائمة لمتطلبات عملائنا عبر منصتنا الإلكترونية.