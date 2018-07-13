تيلجراف: فرسان المستقبل

عمرو عبيد (القاهرة)

بدأت أغلب وسائل الإعلام الإنجليزية في الحديث عن مستقبل منتخب الأسود الثلاثة، بعد انتهاء المونديال الحالي، وترى صحيفة تيلجراف أن هذه المجموعة الشابة تستحق الدعم والتطوير من أجل حصد البطولات العالمية في المستقبل القريب، ونقلت آراء بعض الخبراء وكبار الصحفيين، الذين اتفقوا على ضرورة البحث عن صانع ألعاب إنجليزي يمتلك الموهبة والقيادة ليكون مايسترو في وسط الملعب، وهى نقطة الضعف الكبرى التي عانى منها الأسود في بعض المواجهات، وتقول تيلجراف «إن ساوثجيت أحدث ثورة في التكتيك الإنجليزي بعد سنوات طويلة من التعثر، فالآن نمتلك دفاعاً قوياً لأول مرة في الحقبة الأخيرة، بجانب وجوه شابة واعدة في أغلب المراكز، مع إمكانية عودة الثلاثي المميز الغائب عن النسخة المونديالية، شامبرلين ولالانا وويلشير».

وأشارت الصحيفة إلى الخطة الناجحة للاتحاد الإنجليزي التي سار فيها على خطى المنظومة الألمانية في السنوات الماضية، حيث فاز الأسود الصغار بمونديال الشباب تحت 17 وكذلك تحت 20 عاماً، بالإضافة إلى الاحتفاظ بلقب بطولة أقل من 21 عاماً في تولون للمرة الثالثة على التوالي، كما انطلق هؤلاء الشباب مبكراً نحو خوض مغامرة اللعب في البريميرليج، وهو ما يمنحهم الخبرة الكافية في سن صغيرة، وطالب الخبراء اللاعبين الصغار بالانطلاق خارج البريميرليج من أجل الحصول على خبرات عالمية متنوعة !

ليكيب: الابن المفضل !

وصفت صحيفة ليكيب الفرنسية اللقاء بين المدرب الفرنسي القدير، إيميه جاكيه وديشامب، بأنه لقاء الابن المفضل ووالده، وقالت: «إن العلاقة التي تجمع بينهما دامت لسنوات طويلة، 20 عاماً، منذ 1998 وحتى الآن، وساعد التقارب بينهما على تبادل الآراء التي ساعدت ديشامب كثيراً في مسيرته التدريبية الناجحة مع الديوك حتى الآن».