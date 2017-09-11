«الإمارات للسيارات» وكيلاً حصرياً لشركة «تيتان» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعَت شركة الإمارات للسيارات اتفاقية للتمثيل الحصري مع شركة «تيتان» العالمية والمتخصصة في مجال تصنيع المركبات الثقيلة، لتصبح بذلك الممثل الحصري والوحيد للشركة الألمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستقوم «الإمارات للسيارات»، وهي العلامة الأبرز ضمن مجموعة الفهيم والمُوزِّع المُعتَمَد لشركة مرسيدس-بنز في أبوظبي، ببيع الشاحنات والمعدات الثقيلة الخاصة بشركة «تيتان» وتقديم الخدمات الخاصة بها إلى عملائها في المنطقة.
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وبدوره، قال بول سيم، مدير المبيعات في شركة «تيتان»الألمانية:«نعتبر تواجد شركتنا في أسواق الشرق الأوسط، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً لنا».