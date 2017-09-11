«الإمارات للسيارات» وكيلاً حصرياً لشركة «تيتان» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعَت شركة الإمارات للسيارات اتفاقية للتمثيل الحصري مع شركة «تيتان» العالمية والمتخصصة في مجال تصنيع المركبات الثقيلة، لتصبح بذلك الممثل الحصري والوحيد للشركة الألمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم «الإمارات للسيارات»، وهي العلامة الأبرز ضمن مجموعة الفهيم والمُوزِّع المُعتَمَد لشركة مرسيدس-بنز في أبوظبي، ببيع الشاحنات والمعدات الثقيلة الخاصة بشركة «تيتان» وتقديم الخدمات الخاصة بها إلى عملائها في المنطقة.

تُعتَبَر «تايتان» أحدى الشركات الألمانية الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع المركبات الثقيلة والمركبات ذات الاستخدامات الخاصة. وتوزع الشركة مئات الشاحنات في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا، والتي تستخدم في دعم العمليات التشغيلية ضمن حقول النفط والغاز في المنطقة. وتعليقاً منه حول الاتفاقية، صرح بلال الربعي، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات EMC - للمركبات التجارية:« نحن سعداء بكوننا أول منظمة تجارية في المنطقة توقِّع هذه الاتفاقية كموزع وممثل حصري لشركة «تيتان» العالمية، والتي تعكس مدى ثقة عملائنا بمنتجاتنا وخدماتنا، وسعينا المستمر لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم».

وبدوره، قال بول سيم، مدير المبيعات في شركة «تيتان»الألمانية:«نعتبر تواجد شركتنا في أسواق الشرق الأوسط، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً لنا».