«اتصالات» تواصل في سلطنة عمان تقييم مناقصات رخصة الهاتف المتحرك

أبوظبي (وام)

تسلمت «مجموعة اتصالات» إخطاراً من هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان يفيد باستمرار عملية تقييم المناقصات للرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المتحرك حتى 30 نوفمبر المقبل.

وكانت المجموعة قد تقدمت بعرض للحصول على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في السلطنة ضمن من تقدم لهذا العرض الذي يتوقع الإعلان عن نتائجه قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت «اتصالات» في وقت سابق أن تقدمها للعرض يأتي منسجماً مع الاستراتيجية التوسعية للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار السمات المشتركة والقرب الجغرافي بين السوقين، إضافة إلى فرص التوافق المتاحة بينهما في هذا المجال.

وتعمل مجموعة اتصالات في نحو 17 دولة على مستوى العالم باستثمارات تتجاوز قيمتها 35 مليار درهم حسب أرقام غير رسمية. وتعد أسواق السعودية ومصر والمغرب من أكبر الأسواق التي تستثمر فيها المجموعة، وبلغ عدد مشتركيها في يونيو الماضي 139 مليون مشترك.

وفي نهاية النصف الأول من العام 2017 أعلنت المجموعة بلوغ إجمالي إيراداتها الموحدة 25.3 مليار درهم، في حين وصل صافي الأرباح المتحققة 4.2 مليار درهم ممثلة نسبة نمو سنوية بلغت 7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2016.