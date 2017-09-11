«غرفة أبوظبي» تنشط في مجال الاندماج بين الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ندوة حول أهمية الاندماج لتقليل المخاطر والتحول إلى شركات كبيرة تنافسية، وذلك بحضور هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة وعدد من المديرين التنفيذيين، وممثلين عن شركات ومؤسسات استثمارية ومصرفية، وعدد من القطاعات الرئيسة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن اندماج الشركات والكيانات الاقتصادية القوية والناجحة يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وخلق كيانات اقتصادية إماراتية ذات ثقل عالمي تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، وتسهم في تعزيز وجود الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وفي دعم عملية التنمية المستدامة في بلادنا.

تحدث في الندوة حسين العبيدلي، عضو مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للتوظيف ومستشار الأعمال لفيكس برو القابضة الذي قدم عرضاً عن الفروقات الرئيسة بين الاندماج والاستحواذ، مؤكداً على أن هذه العمليات أصبحت ضرورة ملحة في عالم الأعمال التجارية والاقتصاد الحديث.

وقال إن الهدف الرئيس لعملية الاندماج هو إيجاد قيمة للمساهمين تزيد من مجموع قيمة الشركتين معاً، كما أن الشركات ومن خلال عملية الاندماج تعزز من حصتها في الأسواق ومن كفاءتها، وبما يحقق أهداف ومصالح الكيانات المندمجة.

وأضاف أن الاندماجات منها ما هو عمودي مثل اندماج شركتين تنتجان منتجاً متماثلاً من نفس القطاع، أما الاندماج الأفقي، فهو اندماج شركتين كل منهما تعمل في مراحل مختلفة من إنتاج نفس السلعة، وهناك اندماج مختلط وهو الذي يحدث بين الشركات ذات الأنشطة الاقتصادية المختلفة لغرض زيادة تنوع المنتجات أو الانتشار الجغرافي وتنويع الأنشطة والمنتجات من غير ذات الصلة.

وتحدث العبيدلي عن عناصر النجاح الحاسمة في عملية الاندماج، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود لزيادة الإيرادات وزيادة حصة السوق والتخطيط التفصيلي لجميع مراحل الاندماج، مقترناً بالالتزام التام من الإدارة العليا والتواصل المبكر وبشكل مستمر مع العملاء والعاملين والشركاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.

وأورد العبيدلي أمثلة على نجاح دمج الشركات في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات.

كما تحدث في الندوة الدكتور عامر عاشور المستشار المالي والاقتصادي الذي تطرق في حديثه إلى الآثار الاقتصادية لعمليات الاندماج، وكيفية حدوثها وأنواع الاندماج وفوائده التي أوجزها في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرات المالية والكفاءة الإدارية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة وزيادة القدرات التنافسية للشركات المندمجة في الأسواق.