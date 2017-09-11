الأسهم الصغيرة تستقطب سيولة مضاربية

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقطبت الأسهم الصغيرة ذات السعر الأقل، النسبة الأكبر من سيولة الأسواق المالية المحلية في جلسة الأمس، مدعومة بنزعة مضاربية لتحقيق أرباح سريعة، فيما أنهت الأسهم القيادية التعاملات على استقرار في تحركات عرضية ساهمت بشكل كبير في تماسك المؤشرات الكلية.

وارتفعت الأسهم العقارية نهاية جلسة تعاملات أمس، مدعومة بإعلان الشركات العقارية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن عدد من المشاريع العقارية العملاقة بالتزامن مع افتتاح معرض سيتي سكيب دبي، حيث تركزت معظم تداولات المستثمرين على الأسهم العقارية المدرجة.

وسجلت تعاملات المستثمرين خلال جلسة أمس، أكثر من 362 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 355 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5699 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على تراجع، بعدما غير اتجاهه الصاعد نتيجة تراجع الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهمي «اتصالات» و«أبوظبي الأول»، لينهي التعاملات على انخفاض بلغت نسبته 0.16% عند مستوي 4438 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على نحو 99 مليون سهم، بقيمة بلغت 160 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1650 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم عند الإغلاق السابق.