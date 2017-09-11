«صندوق خليفة» ينظم دورة للمشاركين في مسـابقـة رواد القصـر

ابوظبي (الاتحاد)

اختتمت في أبوظبي أمس، فعاليات الدورة التأهيلية الأولى التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ضمن الفعاليات التمهيدية لمسابقة رواد القصر-الإمارات التي تستضيفها أبوظبي لأول مرة في المنطقة.

والمسابقة هي النسخة الإماراتية لمسابقة عالمية أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك في المملكة المتحدة العام 2014 وتهدف إلى تمكين المتأهلين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها، سواء كانت مالية أو تسويقية أو إدارية أو تطويرية وغيرها أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة في قصر سانت جيمس في المملكة المتحدة ليحظوا بفرصة للدعم وتطوير مشاريعهم.

وقام أكثر من 37 رائد عمل وصاحب فكرة ابتكارية بعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة من الخبراء والمحكمين ضمت ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وصندوق الوطن وشركة بريتش بتروليم وفنتشر سوق.

وقال صندوق خليفة لتطوير المشاريع ان الورشة الأولى شهدت منافسات قوية بين رواد الأعمال الذين قدموا أفكاراً نوعية ذات قيمة حقيقة نالت إعجاب المحكمين، موضحاً أن اللجنة واجهت صعوبات كبيرة في الوصول الى قائمة قصيرة من تلك المشاريع المتنافسة.

وأكد الصندوق أن المسابقة تمثل منصة مهمة لتطوير رؤاهم وأفكارهم وتمكنهم من تحقيق أحلامهم الاستثمارية القائمة على التقنية، لافتا الى أن الصندوق والشركاء الآخرين كانوا قد انتهوا من تصنيف الطلبات والترشيحات للمشاريع الابتكارية المميزة، وفقا لاحتياجاتها لتخضع للتقييم الأولي.

ومن المقرر أن تتم تصفية المشاريع المشاركة في هذه الدورة التأهيلية الى نحو 8 مشاريع قبل أن تنضم مجموعة أخرى من المشاريع الى الدورة التأهيلية الثانية التي ستنطلق باستضافة مركز شراع في الشارقة الأسبوع المقبل.

وأوضح صندوق خليفة في بيان صحفي أصدره اليوم أن المتأهلين من الدورتين سينضمون الى معسكر تدريبي مكثف في أبوظبي بداية شهر أكتوبر، وسيتم تنظيم الحفل، وإعلان الفائزين في تاريخ 4 أكتوبر في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.