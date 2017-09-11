«أبوظبي للتنمية» يدعم ميزان المدفوعات في المالديف بـ 18 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس مذكرة تفاهم مع حكومة المالديف يدير الصندوق بموجبها منحة مالية مقدمة من حكومة أبوظبي بقيمة 18.4 مليون درهم للمساهمة بدعم ميزان المدفوعات في البلاد، وتحسين الوضع الاقتصادي ومساعدة الحكومة على تحقيق خططها التنموية.

وقع مذكرة التفاهم في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي المدير العام، والدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور عدد من المسؤولين في الصندوق.

وقال السويدي، «تأتي هذه المنحة في إطار حرص حكومة أبوظبي على مساعدة الدول النامية لتخطي التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مشيراً إلى أن المنحة المقدمة للمالديف ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة».

وأضاف أن الصندوق يواصل دعم جهود حكومة المالديف في تطوير البنية التحتية وبرامج التنمية الاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تمويل مشاريع حيوية تنعكس آثارها على مختلف القطاعات الرئيسية.

من جانبه، أكد السفير المالديفي، أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المشاريع التنمية في العديد من دول العالم، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي سيتم استغلالها في دعم ميزان المدفوعات لتعزيز العملية التنموية، ودفع عجلة التطور والتقدم الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في جزر المالديف في العام 1976، وساهم الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية من خلال تمويل مشاريع تنموية لدعم قطاع البنية التحتية تقدر قيمتها الإجمالية بـ 109 ملايين درهم، لتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها.