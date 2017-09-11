الأوضاع التجارية على تحسنها في دبي

دبي (الاتحاد)

استمر نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة قوية خلال شهر أغسطس الماضي، مدعوماً بزيادات جديدة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وظل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - كما هو في شهر أغسطس دون تغير عن قراءة شهر يوليو التي كانت 56.3 نقطة.

وأشارت بيانات شهر أغسطس إلى نموٍ قوي على مستوى القطاعات الرئيسة الثلاثة التي تراقبها الدراسة. وظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً (سجل المؤشر 56.3 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (55.8)، ثم السفر والسياحة (55.1).

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة، إلى أن هناك توسعاً عاماً.