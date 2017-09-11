14.7 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة في التأمين والأنشطة المالية

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين في إمارة أبوظبي، يسجل نمواً متسارعاً ويسهم بشكل متزايد في تنويع اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع خلال عام 2016 نما بنسبة 10% تقريباً ليصل إلى 14.67 مليار درهم، مقارنة مع 13.34 مليار درهم في 2015.
جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية في مقر سوق أبوظبي العالمي، حيث حلّت أبوظبي ضمن أفضل 25 مدينة في العالم من حيث التنافسية كمركز مالي دولي، بحضور أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومارك جي يندل، المدير المشارك لمؤسسة «زد ين» البريطانية، الجهة المصدرة للمؤشر، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات والقطاع المالي في الدولة والمنطقة.
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وأضاف: ترجمة لهذه الرؤية، فإن سوق أبوظبي العالمي الواعد هو محصلة القانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي بموجبه تم إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصادها المحلي.
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