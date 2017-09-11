«الطيران المدني» تطلق نظاماً إلكترونياً لقياس الأداء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني أداة داخلية لإدارة الأداء المؤسسي، وتم تطوير هذه الأداة بما يتوافق مع متطلبات نظام إدارة الأداء في مكتب رئيس الوزراء، وتهدف الأداة إلى توفير الإدارة العليا للهيئة في التقييم المستمر للصحة العامة لخطط أعمال الهيئة.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن «الهيئة العامة للطيران المدني تلتزم وتركز على التحسين المستمر لعملياتها وخدماتها، ونحن نبحث باستمرار عن الابتكارات في الأنظمة والأدوات لضمان أن يظل أداؤنا ونتائجنا متماشيين مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعات صناعة الطيران».

ويقوم النظام الذي تم تطويره حديثاً بترجمة رؤية الهيئة العامة للطيران المدني إلى نتائج واضحة قابلة للقياس تحدد النجاح، ويتم تقاسمها في جميع أنحاء المنظمة وأصحاب المصلحة.

ومن ضمن الأداة للإدارة يتوافر نظام جديد يوفر معلومات آنية عن كافة الطلبات المقدمة من قبل العملاء، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد للمسؤولين والعاملين بالهيئة، وذلك تمهيداً للتعامل معها في اقصر مدة ممكنة، ويوفر النظام الجديد معلومات تحليلية للمسؤولين عن وضع الطلبات المقدمة للهيئة، ما يساعد في دعم اتخاذ القرار والعمل على تقديم افضل الخدمات للعملاء، كما يوفر كافة المعلومات من خلال الأجهزة الذكية، وفي أي وقت على مدار الساعة، حيث يعرض النظام صورة واضحة عن مدى استخدام الخدمات الإلكترونية من قبل العملاء والوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ويوضح مناطق كثافة الخدمات، ما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة وتوجيهها في الاتجاه المناسب للتعامل مع كم الخدمات المقدمة.

وقالت ليلى حارب المهيري المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، «الأداة سوف تخلق رؤية أكبر للأداء الحالي، وتساعد الإدارة العليا على فهم اتجاهات الأداء، وبالتالي تعزيز ثقافة الإدارة الاستباقية للفعالية حتى يمكن تحقيق الرؤية والأهداف التنظيمية».

وأضافت: الهيئة تبذل جهداً في تقديم الخدمات في قطاع الطيران، وأن عملية الارتقاء بالخدمات تأتي على رأس الأولويات من حيث كم ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وعلية فإن عمليات التحليل التي تقوم بها الهيئة تعتبر من العمليات التي تساهم في الارتقاء بهذا القطاع، حيث يوفر نظام قياس الأداء الجديد صورة أوضح للمسؤولين لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين الخدمات وتقديم خدمات ذات سبع نجوم لعملائها، كما يساعد صناع القرار في تحديد المناطق التي يجب التركيز عليها في هذا القطاع الذي يشهد نمواً مستمراً على الصعد كافة، ما يساهم في وضع صناعة الطيران في الدولة في المقدمة من حيث نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والشركات العاملة في هذا المجال، تعتبر أدوات السلامة هذه فريدة من نوعها وأنا سعيدة جداً مع بتطوير نظام التغذية هذا لتحسين الأداء العمل وأن نكون معياراً لبقية هيئات الطيران المدني في مجال مراقبة السلامة.

وأفاد إسماعيل محمد البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بأن الهيئة تقدم العديد من الخدمات للشركات العاملة والمسجلة بالدولة بقطاع الطيران وشركات الصيانة داخل الدولة وخارجها والمعتمدة من قبل الهيئة، حيث يقوم النظام الجديد بتوفير معلومات تفيد في تحليل الوضع العام للطيران المدني من ناحية الخدمات المقدمة من قبل الهيئة على جميع المستويات، كما يقدم معلومات على المستوى الاستراتيجي من حيث كمية ونوعيه الخدمات المقدمة وسبل التعامل معها على جميع المستويات واتخاذ القرار المناسب، ما يسهم في الارتقاء بمنظومة الطيران المدني الدولة.

وفي ذات السياق، أفاد قطاع شؤون سلامة الطيران بأن نظام قياس الأداء الجديد يوفر جميع المعلومات المطلوبة للتعامل مع كافة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، كما أضاف السيد العزيزي أن النظام الجديد يعرض تقارير فورية للمسؤولين عن مستوى الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وفرص التحسين والفرص المتوافرة للارتقاء بخدمة العملاء.