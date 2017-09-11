اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي تستعرض مستجدات المشاريع

دبي (الاتحاد)

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة في اجتماعهم الثالث لهذا العام، لاستعراض مستجدات المشاريع والخطط المشتركة التي تم إنجازها.

وجاء الاجتماع الدوري، استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال عام 2017 لمتابعة المشاريع والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية وتطوير العمل الإحصائي الوطني وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لاتخاذ القرار.

وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن سرورها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك في مقر الهيئة وقالت: «إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي وجمع البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة بل إن التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة وعمل الفرق التنفيذية المشتركة هو ترجمة لاستراتيجية الهيئة، وإيمانها العميق بأهمية تعزيز وتقوية الشراكة والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من المعرفة والخبرات والتجارب واستعراضها حول طاولة واحدة، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة مع شركائنا من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والتي تدعم العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة كل من هيئة تنظيم الاتصالات، وفي هذا الجانب عرض الفريق مستجدات المشروع بالانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تجريبي يهدف إلى استخدام البيانات الكبيرة لأغراض إحصاء وتم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن 6 دول (السويد &ndash جورجيا &ndash الفلبين -كوريا الجنوبية &ndash كينيا &ndashكولومبيا) لتطبيق هذا المشروع، كما وتم اقتراح وحساب عدد من المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الجانب.

وتطرق العرض لشرح مفصل حول مشروع المنصة الذكية التفاعلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي تهدف لتطوير منصة لعرض بيانات التبادل التجاري، وغيرها من الإحصاءات المهمة، وكذلك مشروع إطلاق الموقع الإلكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الإمارات، والذي يضع أكثر من 200 بيان إحصائي يواكب تطورات استخدام البيانات المفتوحة ومشاركة المجتمع في استخدام البيانات.

وأفاد محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من الاستطلاعات والمسوح للجهات الحكومية لخدمتها في رصد أحدث البيانات والمعلومات التي تمكن الجهات الحكومية بالتقدم نحو تحقيق الأجندة الوطنية 2021 والمبادرات المرتبطة بها «وجدير بالذكر بأنه تم تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك كمبادرة لتعزيز فرص الشراكة، وتحديد آلية العمل المشترك، وللتأكيد على أهمية التنسيق ما بين مختلف الجهات الإحصائية في الدولة، تضم اللجنة في عضويتها كلاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع مراكز الإحصاء المحلية ومن يمثلها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.