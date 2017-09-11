«ديــار للتطويــر» تطلـق «ســاوث بـاي»

دبي (الاتحاد)

كشفت «ديار للتطوير» النقاب عن مشروعها الجديد «ساوث باي» الذي تبلغ قيمته مليار درهم، ويقام على مساحة بـ1.3 مليون قدم مربعة. ويجسد المشروع الذي تم الإعلان عنه على هامش مشاركة الشركة بمعرض «سيتي سكيب جلوبال» في دبي أمس، استراتيجية الشركة التي تسعى نحو تعزيز محفظتها من المشروعات ذات الاستخدام المتعدد.

ويحتل المشروع الذي يضم 63 طابقاً موقعاً مميزاً بمنطقة الخليج التجاري، إحدى أكثر المناطق جاذبية للسكان والسياح في دبي. ويتمتع بإطلاله مباشرة على مجموعة من أبرز المعالم العمرانية في الإمارة مثل برج خور دبي ومضمار ميدان. ويمتاز التصميم العمودي لبرج «ساوث باي» بخطوط عمرانية تجمع بين الأناقة والعملية. ويضم المشروع 448 شقة سكنية، و133 شقة فندقية، و345 وحدة تابعة للفندق ستديرها علامة تجارية فندقية مرموقة. ومن المنتظر أن يسهم في توسيع محفظة الضيافة التابعة لـ«ديار»، حيث يضم 478 من أصل 2000 تعتزم الشركة رفد قطاع السياحة بحلول 2020.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، إن «المشروع يمثل إضافة مثالية لمحفظة مشروعاتنا المتنامية، حيث يمثل فرصة استثمارية مناسبة لأي شخص يبحث عن عنوان مرموق للسكن أو الاستثمار في قلب دبي النابض. ومن ناحية أخرى، فإن منطقة الخليج التجاري تعد إحدى أبرز المناطق النامية في إمارة دبي، حيث تجمع المرافق السكنية والترفيهية ومرافق الأنشطة التجارية في قلب الإمارة».

ويمثل مشروع «ساوث باي» أول مشروع لـ«ديار للتطوير» بثلاثة مكونات للإقامة هي الوحدات السكنية، الشقق الفندقية، والفندق، وبمجمل 926 وحدة تتنوع من الاستوديوهات إلى وحدات بثلاث غرف نوم.