«ريلوبيديا» تطلق منصة الحجز الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

أطلقت «ريلوبيديا.كوم»، منصة إلكترونية عقارية عالمية خلال النسخة الـ 16 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب الدولي» في مركز دبي التجاري العالمي أمس.

وتستعرض «ريلوبيديا»، عبر منصتها، أمام المطورين الفرص المتنامية للأعمال التجارية المستدامة من خلال منصة الحجز الإلكتروني الجديدة التي تم إطلاقها، إلى جانب العديد من الحلول للوصول إلى المستثمرين والعملاء على نطاق واسع.

وتمكّن المنصة الإلكترونية «ريلوبيديا» المطورين العقاريين، من المسجلين ضمن صلاحيتهم أو المناطق المحددة لها، من تحميل المخزون مع خيار لتسخير التقنيات الذكية مثل «التقنية ثلاثية الأبعاد» (3D) و«الواقع الافتراضي» (VR).

كما يمكن حجز هذه المشاريع العقارية ورؤية موقعها وأسعارها والمميزات التي تحتويها، بسهولة ويسر من قبل مشتري العقارات بضغطة زر واحدة.

وقالت لورا شويري، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ريلوبيديا» «يأتي إطلاق المنصة في الوقت المناسب، حيث يستخدم مشترو العقارات الأدوات التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات والبيانات المفيدة. وبالمقابل، يقوم المستثمرون ذوو الخبرة في مجال التكنولوجيا بتسخير الإمكانات الكاملة والشاملة للأدوات المعاصرة والمتقدمة للبحث عن العقارات وشرائها، حسب ما يرغبون أو اعتماداً على أذواقهم بدلاً من اللجوء إلى الأساليب التقليدية للحصول على المعلومات حول العقارات المراد شرائها».

من جهة أخرى، يتم تبني التكنولوجيا بشكل كبير داخل سوق العقارات في الإمارات، وتشير نتائج استطلاع حديث أجري من قبل بنك«أتش أس بي سي»، أن 72% من مشتري المنازل في الإمارات يتصفحون المواقع الإلكترونية للبحث عن الوحدات العقارية، بينما 67% يبحثون عن القيمة الحالية لمنازلهم، أما 65% يقرؤون حول الضرائب واللوائح، فيما يقوم 65% بالبحث عن أماكن للعيش فيها، أما 64% فيقومون باستكشاف الأسعار المتوقعة للمنازل.

يذكر بأن ريلوبيديا عقدت مؤخراً تحالف استراتيجي هو الأول من نوعه مع موقع «سوق.كوم»، والتابع لموقع «أمازون.كوم».