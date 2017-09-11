25.5 مليار درهم قيمة مشاريع قيد التطوير في «داماك العقارية»

يوسف العربي (دبي)

تبلغ قيمة المشاريع العقارية قيد التنفيذ وبمرحلة التخطيط في شركة «داماك» نحو 25.5 مليار درهم قيمة مشاريع داماك «قيد التنفيذ والتخطيط»، بحسب نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول الشركة، الذي أكد أن قيمة المبيعات الإجمالية للمحفظة العقارية بلغت أكثر من 51 مليار درهم.

وقال مكلوجلين، في حوار مع «الاتحاد»، على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال بدبي، إن قيمة المبيعات الإجمالية تشمل المشاريع التي قامت الشركة بتسليمها، والمشاريع قيد الإنشاء، ومشاريع ضمن مراحل التخطيط، حيث تبلغ نسبة المشاريع قيد التطوير، وهي التي وصلت مرحلة الإنشاء أو التخطيط للإنشاء، نحو 50% من محفظتنا العقارية.

وأضاف أن «داماك العقارية» استكملت 1071 وحدة سكنية في مشروع «داماك هيلز»، خلال النصف الأول من عام 2017، في إطار خطتها لتسليم 2800 وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.

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