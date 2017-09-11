«أراضي دبي» تطلق أول منصة تفاعلية للعقارات

دبي (الاتحاد)

طوّرت دائرة الأراضي في دبي، تطبيقاً تفاعلياً متعدد المنصات يساعد المستثمرين والمطورين على تتبع التقدم المحرز في جميع مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، وقدمته للجمهور للمرة الأولى في معرض «سيتي سكيب العالمي «2017».

وتم تطوير تطبيق «مشروعي» ضمن شراكة حصرية مع مجموعة «إعمار العقارية»، ويجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبيانات المفتوحة لدفع الشفافية في القطاع العقاري للمطورين والمستثمرين. وتسمح المنصة أيضاً للمطورين باستعراض التطورات القادمة والقائمة للمستثمرين المحتملين من خلال هذا التطبيق.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تهدف مبادرة المدن الذكية والبيانات المفتوحة، إلى جعل دبي واحدة من أذكى المدن في العالم، ما يوفر للسكان والزوار أعلى مستويات التكنولوجيا والشفافية ودقة المعلومات في العالم».

وأضاف، «تماشياً مع هذه الرؤية، طورنا تطبيق «مشروعي»، وهو أول تطبيق من نوعه تموله الحكومة في أي مكان في العالم، ويهدف إلى توفير معلومات محدثة ودقيقة عن جميع المباني قيد التطوير في الإمارة، ما يمكن المستثمرين والمقيمين والمدارس وأصحاب الأعمال، وغيرهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان العيش أو العمل أو الاستثمار». ويعد التطبيق أول المبادرات المخطط لها من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتشجيع البيانات المفتوحة في جميع أنحاء القطاع العقاري.

ويمكن لمستخدمي التطبيق البحث عن أي مشروع قيد التطوير وتتبع بيانات إنجاز البناء، كما يمكنهم أيضاً عبر تقنية الواقع المعزز إجراء مقارنة بصرية عن تقدم البناء إلى الأداء الفني للمبنى المكتمل، وتشمل التحسينات الإضافية على التطبيق استخدام عناصر متقدمة مثل القدرة على طلب «التعقب عبر طائرة درون» لموقع المشروع باستخدام نظام المواقع الجغرافية «جي بي أس»، لتقدم الرسومات ولقطات الفيديو الحية.

وقالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام في دائرة أراضي وأملاك دبي: «يعتبر تطبيق«مشروعي» منصة فريدة تجمع بين أحدث التقنيات والبيانات القوية التي توفر للمستخدمين صورة أكثر وضوحاً عن مراحل تطور المشروع، حتى وإن كان المستثمر على الجانب الآخر من العالم، ويقلل ذلك نسبة كبيرة من عدم اليقين ويرسخ رابطاً قوياً من الثقة والشفافية بين المستثمرين والمطورين».

وتعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي أيضاً على تطوير حل ذكي لتحويل نوافذ السيارة الخلفية إلى شاشات تفاعلية تتكامل بتقنية الواقع المعزز، بما يمكن الركاب أثناء التجول في دبي، الاطلاع على المشهد الذي ستبدو عليه الإمارة في المستقبل. وسيكون التطبيق متاحاً للتحميل من متجر آبل خلال معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017».