«مــاج» تضخ 5 مليـارات درهم في مشاريع عقارية خلال السنوات الخمس المقبلة

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة ماج للتطوير العقاري ضخ 5 مليارات درهم لمشاريع تحت التأسيس خلال السنوات الخمس القادمة، حسب طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال القداح، لـ«الاتحاد» على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال الذي بدأت أعماله أمس، إن حجم الاستثمارات التراكمية للشركة سيرتفع من 10 مليارات درهم حاليا إلى 15 مليار درهم بحلول العام 2022، على ضوء المشاريع المزمع طرحها قريباً. وكشف القداح أن الشركة تعتزم أيضاً طرح مشروع في فئة الإسكان المتوسط في منطقة ميدان قريباً، لافتاً أن القيمة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو أربعة مليارات درهم.

وأكد أن الشركة تعتزم الاستحواذ على المزيد من الأراضي التطويرية الجديدة التي تدعم توسعة المحفظة الاستثمارية وتمكن الشركة من مواصلة خطط النمو في المستقبل، لمواكبة النهضة الشاملة في إمارة دولة الإمارات.

وأشار القداح إلى أن مشاريع الشركة المزمع إطلاقها خلال السنوات المقبلة ستغطي مختلف القطاعات لتشمل تطوير المباني والمجمعات التي توفر الوحدات السكنية بأحجام متفاوتة ومستويات عديدة تناسب كل الشرائح السكانية.