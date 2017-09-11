«بحرين مارينا» تعرض حزمة مشاريع عمرانية في المنامة

دبي (الاتحاد)

تُشارك شركة بحرين مارينا للتطوير، المملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين، للمرة الأولى في معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 11 إلى 13 سبتمبر 2017. وتسعى بحرين مارينا، عبر مشاركتها في هذا المعرض، لاستعراض تصاميم المشروع المتعدد الاستخدامات الذي تقوم الشركة بتنفيذه وتطويره في قلب العاصمة المنامة بمساحة 310,000 متر مربع، علاوة على تسليط الضوء على مراحل إنجاز المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بحرين مارينا، المهندس يزن كمال حداد «تُعد مشاركتنا في أحد أبرز المعارض المختصة في القطاع العقاري في المنطقة إنجازاً يُضاف إلى سجلنا الحافل، حيث نهدف لتسليط الضوء على التطور العمراني في المملكة والتسويق لمشروعنا في الوقت ذاته، والذي يمتاز بتصاميم عصرية حديثة، حيث يحتوي على مرافق سكنية وترفيهية وتجارية متعددة، إضافة إلى فندق فاخر من فئة الخمس نجوم ومرافق بحرية متطورة وفق أعلى المعايير، مما سيسهم في خلق فُرص عمل جديدة واستثمارات تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المحلي والمواطنين».

ويستضيف معرض سيتي سكيب العالمي 2017 في دورته الـ16، أكثر من 300 شركة من شركات التطوير والاستثمار العقاري الإقليمية والدولية. وقد حضر دورة العام الماضي نحو 38,055 مستثمراً وعارضاً من 86 دولة مختلفة، للإعلان عن العديد من المشروعات الضخمة.