بدء تشغيل أقوى تلسكوب لاسلكي لكشف أسرار مجرتنا

د ب أ

أزيح النقاب، اليوم الجمعة، عن التلسكوب "ميركات" وهو أقوى تلسكوب لاسلكي من نوعه، في منطقة كارو شبه الصحراوية في جمهورية جنوب أفريقيا، فيما يقول العلماء إنه يمكن أن يكشف أسرار جديدة في مجرتنا.

يشار إلى أن "ميركات"، المكون من 64 طبقا، يسبق "مصفوف الكيلومتر المربع" وهو مشروع تلسكوب دولي ويديره مرصد الفلك اللاسلكي في جنوب أفريقيا.

وخلال حفل التدشين، الذي حضره نائب رئيس جنوب أفريقيا، عرضت صورة حصل عليها بواسطة التلسكوب الجديد تظهر تفاصيل حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة.

وقال مكتب "مصفوف الكيلومتر المربع" في جنوب أفريقيا في بيان "مركز درب التبانة الذي يبعد 25 ألف سنة ضوئية عن الأرض... يظل محجوبا إلى الأبد بسحب الغاز والغبار المتداخلة مما يجعله غير مرئي من الأرض باستخدام تلسكوبات عادية".

وقال البيان: "غير أن الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية، وخصوصا الأطوال الموجية الراديوية تخترق الغبار وتفتح نافذة على هذه المنطقة المميزة" وثقبها الأسود.

وقال فرهاد يوسف زاده وهو عالم في مجال الفيزياء الفلكية في جامعة "نورث ويسترن" في الولايات المتحدة "هذه الصورة استثنائية."

وأضاف: "إنه إنجاز استثنائي. تهانينا لزملائنا في جنوب أفريقيا. لقد صنعوا أداة ستكون موضع حسد الفلكيين في كل مكان، وسيكون هناك طلب كبير عليها خلال السنوات القادمة".