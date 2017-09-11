تسليم 150 وحدة في المرحلة الثالثة من «جرين كوميونيتي» نهاية 2017

دبي (الاتحاد)

تخطط «العقارية للاستثمار»، المملوكة بنسبة 70% لدبي للاستثمار، و30% لشركة «الاتحاد العقارية»، لتسليم 134 وحدة تاون هاوس و16 شقة دوبلكس في المرحلتين 2 و3 من مشروعها «جرين كوميونيتي ويست - المرحلة الثالثة» في مجمع دبي للاستثمار نهاية العام الجاري.

ويتكون المشروع البالغة تكلفته 97 مليون درهم على مساحة 1.48 مليون قدم مربعة، من 210 وحدات تاون هاوس تم بناؤها على 3 مراحل، وتشتمل على 122 وحدة مكونة 4 غرف نوم و88 وحدة من 3 غرف، و16 شقة دوبلكس، إضافة إلى مساحات للتجزئة ومراكز ترفيهية وحمامات السباحة وملعب إسكواش ومساحات خضراء تحيط بالمشروع. وكان ما مجموعه 76 وحدة تاون هاوس سلمت في المرحلة الأولى في يوليو الماضي 2017.

وستشمل المرحلة الثانية على 100 تاون هاوس، ويتوقع تسليمها بحلول أكتوبر 2017، في حين يتوقع اكتمال المرحلة الثالثة التي تضم 34 وحدة تاون هاوس و16 شقة و3 مساحات للتجزئة في نهاية العام الجاري. ويتم عرض مجسم المشروع حاليا في جناح الشركة في معرض «سيتي سكايب جلوبال».

وتزامنًا مع تقدم العمل في هذا المشروع، أعلنت «العقارية للاستثمار» عن خطط لتطوير مبنيين سكنيين وتوسيع مجمع التسوق «ذا ماركت» في مجمع دبي للاستثمار. ويتوقع الانتهاء من المشروعين اللذين يغطيان مساحة إجمالية تزيد على 480 ألف قدم مربع في الربع الثالث من العام المقبل 2019.

وقال الدكتور راشد عبدالله الحجي، مدير عام العقارية للاستثمار «بالتزامن مع الطلب المتزايد على مشروع «جرين كوميونيتي ويست - المرحلة الثالثة» في مجمع دبي للاستثمار، تلتزم العقارية للاستثمار تسليم المشروع في الموعد المحدد. ونظرًا لموقعه الاستراتيجي، من المتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات المتبقية في المشروع خلال الأشهر المقبلة».

وأكد الحجي أن ربط مشروع «جرين كوميونيتي ويست - المرحلة الثالثة» في مجمع دبي للاستثمار سيتم مع خط مترو 2020، ما يعني سهولة الوصول إلى المنطقة المحيطة بمنطقة دبي الجنوب وبقية أنحاء المدينة.