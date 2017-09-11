8 مليارات درهم قيمة المخطط الرئيس لمشروع «موتور سيتي»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «الاتحاد العقارية» أمس، عن مخططها الرئيس الجديد لمشروع «موتور سيتي»، المتوقع أن تبلغ قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات درهم، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، إحدى أضخم شركات الإنشاءات في العالم، لتنفيذ هذا المشروع الجديد والذي كشفت عنه الشركة خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي 2017».

وسيتضمن المخطط الرئيس الجديد لمشروع «موتور سيتي» 44 مبنىً، ما بين شاهق ومنخفض الارتفاع، وأكثر من 150 فيلا، ومجموعة واسعة من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والفندقية، وسط توقعات بأن يضم المشروع الجديد أكثر من 11500 وحدة سكنية، ونحو 3000 شقة فندقية متكاملة الخدمات، و3500 غرفة فندقية، إضافة إلى مساحات تجزئة إجمالية تبلغ نحو 46 ألف متر مربع، وأكثر من 300 ألف متر مربع من المساحات المكتبية. وبالإجمال، سيشمل المخطط الرئيس الجديد تشييد نحو 18 ألف وحدة تتنوع بين الشقق السكنية والفلل والغرف والشقق الفندقية.

وقال ناصر بطي عمير بن يوسف، رئيس مجلس شركة «الاتحاد العقارية»: «ستمثل بلورة الاتفاقية التي وقعناها اليوم مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، إنجازاً مهماً في مسيرة الاتحاد العقارية، وتؤسس للمرحلة المقبلة من استراتيجيتنا. ولقد تمكنت شركة الاتحاد العقارية خلال 30 عاماً من مسيرتها من ترسيخ مكانتها كمطور عقاري رائد في دبي، حيث تضم محفظتها عدداً من أبرز المجمعات السكنية، والصروح المعمارية في الإمارة. واليوم، تدخل «الاتحاد العقارية» فصلاً جديداً في تاريخها، مدفوعةً بفريق إداري جديد، واستراتيجية نمو واضحة. ونحن نتطلع قدماً إلى المستقبل، ونسعى لدخول مرحلة جديدة من التطور والنمو، سواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها». وأضاف، «يستلهم المخطط الرئيس الجديد لمشروع (موتور سيتي) رؤيتنا الاستراتيجية الجديدة».

ومن بين المخطط الرئيس الجديد لمشروع «موتور سيتي» ستقوم الشركة بإعادة إطلاق مشروع «فيرتكس» بتصميمه الجديد، والذي سيغدو مجمعاً متكاملاً مؤلفاً من 5 أبراج متعددة الاستخدامات تضم شققاً فندقية متكاملة الخدمات وفندقاً من فئة الـ 5 نجوم.

واحتفاءً بالذكرى الـ 30 لتأسيسها، استغلت «الاتحاد العقارية» مناسبة إقامة «معرض سيتي سكيب العالمي» كمنصة للكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تم تصميمها لتعكس سجلها الطويل الحافل بالإنجازات، والقيم المؤسسية الراسخة التي ترتكز عليها، وأهدافها الطموحة، واستراتيجيتها المستقبلية.