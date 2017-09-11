«شعاع كابيتال» تطلق في دبي برج «دباوي» المتعدد الاستخدامات

دبي (الاتحاد)
كشفت «شعاع كابيتال» عن مخططاتها لتشييد ناطحة سحاب تحمل اسم «دباوي» في قلب مدينة دبي على شارع الشيخ زايد، خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي» الذي بدأت أعماله أمس.
ويتمتع البرج الجديد بإطلالة ساحرة على الخليج العربي من جهة و«برج خليفة» من جهة ثانية.
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وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال»: «بالتوازي مع إطلاق خطط النمو الاستراتيجية لدينا خلال النصف الأول من العام 2017، بدأت (شعاع) برسم مسار جديد يدعم مواطن القوة الأساسية ويعزز الفرص الجديدة لدينا. ويعتبر (دباوي) خير دليل على طموح وإمكانات (شعاع)، بما يعكس حجم التفاؤل الذي يغمرنا إزاء مستقبل شركتنا».
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بدوره، قال فؤاد طارق خان، مدير عام شركة «شعاع كابيتال»: «يتمتع (دباوي) بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من أهم المناطق التجارية والترفيهية في دبي. وسيغدو أحد أبرز معالم المدينة بفضل مساحته الضخمة، وتصميمه العالمي، ومرافقه المتميزة».
وتتولى وحدة إدارة الأصول العقارية في «شعاع كابيتال» إدارة مخطط تطوير المشروع، وهي تدير حالياً أصولاً تفوق قيمتها 3 مليارات درهم، بما في ذلك مجموعة من المشاريع العقارية في الأسواق الإماراتية والسعودية.