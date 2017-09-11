«شعاع كابيتال» تطلق في دبي برج «دباوي» المتعدد الاستخدامات

دبي (الاتحاد)

كشفت «شعاع كابيتال» عن مخططاتها لتشييد ناطحة سحاب تحمل اسم «دباوي» في قلب مدينة دبي على شارع الشيخ زايد، خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي» الذي بدأت أعماله أمس.

ويتمتع البرج الجديد بإطلالة ساحرة على الخليج العربي من جهة و«برج خليفة» من جهة ثانية.

وتم تطوير مفهوم المشروع من قبل شركة «إن ستوديو»، المتخصصة في أعمال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والتابعة لشركة «نورث آكر» البريطانية التي تعتبر إحدى شركات التطوير السكني المتكاملة مع سجل حافل يمتدّ لـ 25 عاماً من توفير ما يزيد على 1000 منزل وشقة سكنية في وسط لندن.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال»: «بالتوازي مع إطلاق خطط النمو الاستراتيجية لدينا خلال النصف الأول من العام 2017، بدأت (شعاع) برسم مسار جديد يدعم مواطن القوة الأساسية ويعزز الفرص الجديدة لدينا. ويعتبر (دباوي) خير دليل على طموح وإمكانات (شعاع)، بما يعكس حجم التفاؤل الذي يغمرنا إزاء مستقبل شركتنا».

وتم تصميم «دباوي» ليكون بمثابة برج سكني وفندقي متعدد الاستخدامات لمواكبة متطلبات القطاعات السكنية والسياحية والفندقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المشروع ألف غرفة ووحدة منها 500 غرفة وشقة فندقية بمرافق مشتركة مع الفندق، فضلاً عن 500 وحدة سكنية ومنزل بنتهاوس.

بدوره، قال فؤاد طارق خان، مدير عام شركة «شعاع كابيتال»: «يتمتع (دباوي) بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من أهم المناطق التجارية والترفيهية في دبي. وسيغدو أحد أبرز معالم المدينة بفضل مساحته الضخمة، وتصميمه العالمي، ومرافقه المتميزة».

وتتولى وحدة إدارة الأصول العقارية في «شعاع كابيتال» إدارة مخطط تطوير المشروع، وهي تدير حالياً أصولاً تفوق قيمتها 3 مليارات درهم، بما في ذلك مجموعة من المشاريع العقارية في الأسواق الإماراتية والسعودية.