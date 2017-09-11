دبي (الاتحاد)

هيمنت الشركات الإماراتية على قائمة «أقوى 100 شركة عقارية» في العالم العربي، في وقت ضمت قائمة الـ10 الكبار، 8 شركات إماراتية، كما فرضت نفسها بقوة أيضاً على قائمة «أفضل الشركات العقارية غير المدرجة»، بواقع 25 شركة.

وتصدرت «إعمار» العقارية قائمة الشركات المدرجة، واحتلت «الوصل» لإدارة الأصول قائمة الشركات العقارية الخاصة. وفي قائمة «أفضل شركات الاستشارات العقارية»، تصدرت تمليك العقارية المرتبة الأولى، تلتها «بتر هومز»، فيما احتلت «إدواردز آند تاورز للوساطة العقارية» المرتبة الثالثة.

واحتلت «جولف سوثبيز»، صدارة فئة الشركات الاستشارية الدولية. وتصدر صندوق «الإمارات ريت» قائمة أفضل 5 صناديق ائتمانية للاستثمار العقاري بقيمة بلغت 493 مليون دولار.

وأقامت «فوربس الشرق الأوسط» احتفالية لتكريم أفضل الشركات العقارية في العالم العربي للعام الثاني على التوالي. وتضمنت الفعالية الكشف عن قائمة أقوى 100 شركة عقارية، وتكريم أبرز الشركات لإسهامهم في تنمية أسرع القطاعات نمواً في المنطقة.