  • الثلاثاء 21 ذي الحجة 1438هـ - 12 سبتمبر 2017م

شركات العقارات الإماراتية تهيمن على قائمة الـ«100 الأقوى»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

هيمنت الشركات الإماراتية على قائمة «أقوى 100 شركة عقارية» في العالم العربي، في وقت ضمت قائمة الـ10 الكبار، 8 شركات إماراتية، كما فرضت نفسها بقوة أيضاً على قائمة «أفضل الشركات العقارية غير المدرجة»، بواقع 25 شركة.

وتصدرت «إعمار» العقارية قائمة الشركات المدرجة، واحتلت «الوصل» لإدارة الأصول قائمة الشركات العقارية الخاصة. وفي قائمة «أفضل شركات الاستشارات العقارية»، تصدرت تمليك العقارية المرتبة الأولى، تلتها «بتر هومز»، فيما احتلت «إدواردز آند تاورز للوساطة العقارية» المرتبة الثالثة.

واحتلت «جولف سوثبيز»، صدارة فئة الشركات الاستشارية الدولية. وتصدر صندوق «الإمارات ريت» قائمة أفضل 5 صناديق ائتمانية للاستثمار العقاري بقيمة بلغت 493 مليون دولار.

وأقامت «فوربس الشرق الأوسط» احتفالية لتكريم أفضل الشركات العقارية في العالم العربي للعام الثاني على التوالي. وتضمنت الفعالية الكشف عن قائمة أقوى 100 شركة عقارية، وتكريم أبرز الشركات لإسهامهم في تنمية أسرع القطاعات نمواً في المنطقة.

وبلغت القيمة السوقية لإجمالي 40 شركة عقارية مدرجة، 90.5 مليار دولار، وإيرادات بقيمة 18.1 مليار دولار، ومجموع أصول يقدر بقيمة 126.5 مليار دولار. وحققت هذه الشركات أرباحاً بلغت 5.1 مليار دولار. تصدرت عملاقة الإنشاءات الإماراتية «إعمار» قائمة الشركات المدرجة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 