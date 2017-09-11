«بلووم» تطلق مشروعات عقارية في البرتغال وصربيا

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة «بلووم العقارية» دخول سوقي البرتغال وصربيا للمرة الأولى منذ تأسيسها، في إطار خطتها لرفع مساهمة المشروعات الدولية خارج الإمارات إلى 10% في غضون عامين، حسب سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد مهتدي، في حوار مع «الاتحاد» على هامش معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، أن توسيع النطاق الجغرافي لاستثمارات الشركة يسهم في تعزيز استدامة الإيرادات ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على الموقف المالي للشركة.

وأوضح أن السوق العقاري في أبوظبي يتميز بتوازن العرض والطلب، متوقعاً حدوث طفرة ملموسة في الأسعار والمبيعات مع إنجاز المشروعات الكبرى في الإمارة مثل المطار الجديد وافتتاح متحف اللوفر رسمياً نوفمبر المقبل، وغيرهما.

وقال مهتدي: إن إمارة أبوظبي تستحوذ في الوقت الراهن على أكثر من 60% من المشروعات قيد التنفيذ التي تطورها «بلووم العقارية» في الدولة، فيما تستحوذ دبي على عوائد مرتفعة في النسبة المتبقية.