«ماجد الفطيم» تخطط لإطــلاق مجمع سكني متعدد الاستخدامات في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ماجد الفطيم» أمس، عن خططها لتطوير مجمع سكني جديد رائد ومتعدد الاستخدامات في دبي، خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2017. وقد تم تصميم المجمع السكني الجديد ليكون وجهة أسلوب الحياة العصرية الأبرز في الإمارة، وذلك من خلال تقديم تجربة عيش فريدة ومتكاملة لكل من السكان والزوار.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في إحدى أبرز مناطق النمو السكاني في الإمارة، حيث يضم وحدات سكنية عالية الجودة تم تطويرها في أحياء مستقلة ومترابطة في الوقت نفسه، وذلك بناءً على مزايا الموقع الفريدة وطابعه الخاص لتعزيز جاذبية المجمّع الجديد.

كما يتميز المشروع باندماج تام بين المساحات الخضراء والمساحات العامة لتشجيع التفاعل الاجتماعي وتعزيز الرفاهية. وسيشمل المشروع مرافق التجزئة والتسلية والترفيه العالمية المستوى التي تتميز بها «ماجد الفطيم»، لتلبية احتياجات وتوقعات السكان والمجتمع ككل. وتجري «ماجد الفطيم» حالياً محادثات مع شركات المقاولات الرائدة إقليمياً وعالمياً، وتعتزم كشف النقاب عن المخطط الرئيس في النصف الأول من عام 2018، حيث يتوقع أن يتم تمويل المشروع بالتماشي مع الإدارة المالية الحكيمة للشركة وتصنيفها الائتماني عند درجة «BBB».

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي للمدن المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «يسرنا أن نعلن عن خطتنا لبناء مجمع سكني رائد متعدد الاستخدامات يهدف إلى إعادة تعريف تجربة المعيشة في سوق العقارات المتطورة والتنافسية في دبي.

وكما هي الحال مع جميع مشاريعنا، فإن المجمع الأخير سيضم أفضل العروض التي تقدمها محفظة ماجد الفطيم المتكاملة، وفق أعلى معايير التخطيط والتصميم والجودة من أجل ابتكار وجهة فريدة ومتكاملة تلهم الناس للاستمتاع بحياتهم كل يوم».

وأعلنت «ماجد الفطيم» خلال الحدث عن عدد من آخر المستجدات للمشروعات القائمة حالياً، حيث تخطط «ماجد الفطيم» لإطلاق المرحلة الثانية من حي الليلك هذا الشهر، ثالث أحياء مجمع الزاهية، وستشمل المرحلة الثانية بناء 61 فيلا فاخرة بـ4 أو 5 غرف نوم.

وأعلنت «ماجد الفطيم» أيضاً أن أعمال البناء في سيتي سنتر الزاهية جارية حالياً بتكلفة تبلغ 2.6 مليار درهم، حيث يتوقع افتتاحه مع نهاية عام 2020.