«ماجد الفطيم» تخطط لإطــلاق مجمع سكني متعدد الاستخدامات في دبي

دبي (الاتحاد)
أعلنت «ماجد الفطيم» أمس، عن خططها لتطوير مجمع سكني جديد رائد ومتعدد الاستخدامات في دبي، خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2017. وقد تم تصميم المجمع السكني الجديد ليكون وجهة أسلوب الحياة العصرية الأبرز في الإمارة، وذلك من خلال تقديم تجربة عيش فريدة ومتكاملة لكل من السكان والزوار.
ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في إحدى أبرز مناطق النمو السكاني في الإمارة، حيث يضم وحدات سكنية عالية الجودة تم تطويرها في أحياء مستقلة ومترابطة في الوقت نفسه، وذلك بناءً على مزايا الموقع الفريدة وطابعه الخاص لتعزيز جاذبية المجمّع الجديد.
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وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي للمدن المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «يسرنا أن نعلن عن خطتنا لبناء مجمع سكني رائد متعدد الاستخدامات يهدف إلى إعادة تعريف تجربة المعيشة في سوق العقارات المتطورة والتنافسية في دبي.
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وأعلنت «ماجد الفطيم» خلال الحدث عن عدد من آخر المستجدات للمشروعات القائمة حالياً، حيث تخطط «ماجد الفطيم» لإطلاق المرحلة الثانية من حي الليلك هذا الشهر، ثالث أحياء مجمع الزاهية، وستشمل المرحلة الثانية بناء 61 فيلا فاخرة بـ4 أو 5 غرف نوم.
وأعلنت «ماجد الفطيم» أيضاً أن أعمال البناء في سيتي سنتر الزاهية جارية حالياً بتكلفة تبلغ 2.6 مليار درهم، حيث يتوقع افتتاحه مع نهاية عام 2020.