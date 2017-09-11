«السيف» يفتتح في دبي أكتوبر المقبل وفنــدق «بولجــاري» قـبل نهاية العام الجاري

يوسف العربي (دبي)

تفتتح مجموعة «مراس» مشروع «السيف» التراثي خلال شهر أكتوبر المقبل، كما تدشن فندق «بولجاري ريزيدنسز» على جزيرة «جميرا باي» آخر هذا العام مع بدء تسليم الشقق السكنية في المشروع مطلع عام 2018، حسب عبدالله الحباي، رئيس مجموعة «مِراس».

وقال الحباي في حوار مع «الاتحاد»، عقب انطلاق معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» أمس، إن شركة «مِراس» استكملت القسم الأكبر من مشروع «بلوواترز» الذي بلغ مراحله النهائية، ومن المتوقع بدء تسليم وحدات سكنية في الربع الأول من العام المقبل. وقال الحباي، إن العمل يجري على تركيب القسم الأخير من الإطار الخارجي للعجلة الترفيهية المنتظرة «عين دبي» والتي ستكون عند اكتمالها أكبر وأعلى عجلة ترفيهية في العالم، مؤكداً أنها تعد إنجازاً هندسياً لا سابق له وبتصميمها المميز وارتفاعها الذي يتجاوز مثيلاتها عالمياً ستزين أفق دبي المذهل.

مشروعات متنوعة

وقال الحباي: إن الهدف الرئيس لشركة «مراس» هو تقديم تجارب مختلفة تعزز موقع دبي كوجهة عالمية وتوفر خيارات غاية في التنوع للمقيمين والزوار، لذلك كان التركيز في مشاريع الشركة على الطابع الحضري الذي يغني أسلوب الحياة ويعزز تواصل الأفراد ما يوفر بيئة لازدهار ثقافة نابضة بالحياة، كما في وجهات مِراس، «ذا بييتش»، «سيتي ووك»، «بوكس بارك»، «لاست إكزت» و«ذا أوتلت فيليدج»، والتي تتميز بأجوائها الاستثنائية ما يوفر بيئة اجتماعية حيوية.