إنجاز 50% من البنية التحتية لـ «إكسبو 2020 دبي»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تجاوزت معدلات إنجاز أعمال البنية التحتية لموقع اكسبو 2020 دبي نسبة الـ50%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018، بحسب أحمد الخطيب نائب رئيس التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي.

وقال الخطيب، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة اكسبو 2020 في معرض سيتي سكيب دبي أمس للكشف عن مشروع ديستريكت 2020، إن معرض إكسبو 2020 دبي يعتزم فتح الباب أمام الدول المشاركة في المعرض والتي ستتولى عمليات بناء أجنحتها الوطنية في العام المقبل، الدخول لموقع المعرض، بعد الانتهاء من تجهيز قطع الأراضي المخصصة لها.

ولفت إلى أنه تم حتى الآن تأكيد مشاركة 12 دولة بأجنحة وطنية من إجمالي 120 دولة أبدت رغبتها في المشاركة، متوقعاً أن «تنتهي الأعمال الإنشائية والتجهيزية من قبل الدول المشاركة ضمن الأجنحة التي تختار أن تتولى تشييدها بنفسها قبل انطلاق الحدث، ليتم التأكد من جاهزية الأجنحة لاستقبال الزوار».

وأضاف الخطيب أن أعمال الإنشاءات والتجهيز للحدث تسير وفقاً للجدول الزمني حيث يشهد الموقع حركة عمل متواصلة منذ بداية تنفيذ أعمال البنية التحتية في مطلع العام الجاري.