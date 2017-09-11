«نيكين سيكاي» تكشف عن تصميم برج ريم السكني في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

كشفت «نيكين سيكاي» اليابانية للتصميم المعماري، وشركة الصكوك الوطنية في الدولة، عن تصميم برج ريم السكني الفاخر في أبوظبي، ضمن فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017». ويقع البرج المكون من 44 طابقاً في منطقة مارينا سكوير ضمن منطقة جزيرة الريم التي تبلغ تكلفة تطويرها مليارات الدولارات. ويصل ارتفاع البرج الجديد لنحو 172 متراً، وتبلغ مساحة البناء 87.075 متراً مربعاً، و9 مواقف السيارات تتسع لـ 500 سيارة.

وقال المدير الإقليمي لشركة «نيكين سيكاي» الدكتور فادي جبري «حصولنا على هذا المشروع يمثل دلالة واضحة على أسلوبنا التصميمي الشامل والمبتكر الذي يتضمن مساهمة فعالة من شركاتنا المختصة بما في ذلك شركة نيكين لأنظمة الإسكان وشركة نيكين لتصميم المساحات، بهدف تصميم مشروع فاخر من فئة 5 نجوم».

ويتوقع أن يبدأ العمل في البرج الجديد العام المقبل، ويضم 216 شقة بغرفتي نوم، و117 شقة بثلاث غرف نوم ، وشقتين بأربع غرف نوم. ويضم برج ريم بركة كبيرة للسباحة وجاكوزي وبركة سباحة للأطفال وصالة.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «يعتبر هذا المشروع الأول لنا مع مجموعة نيكين، حيث اخترنا هذه الشركة في مجال التصميم نظراً لسجلها الحافل في العمل على المشاريع ذات الجودة العالية، إلى جانب رؤيتها الاستثنائية».