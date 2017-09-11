سلطان بن أحمد القاسمي: بيع 300 وحدة سكنية في «الجادة»

الشارقة (وام)

كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «أراد» لـ وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيع 300 وحدة سكنية، ما بين فلل وشقق في مشروع «الجادة» خلال الساعات الأولى من انطلاق معرض سيتي سكيب دبي 2017 في مركز دبي التجاري العالمي أمس.

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بمكانة معرض سيتي سكيب جلوبال في إبراز وإلقاء الضوء على مختلف المشاريع العقارية في المنطقة، لافتا إلى أن المشاركة في المعرض تأتي للتعريف بالمشروع الأضخم في إمارة الشارقة «الجادة» الذي يقام وفق أعلى وأرقى المعايير والمواصفات.

ويعد مشروع «الجادة» العقاري - الذي تمتلكه شركة «أراد» المنبثقة عن شراكة مجموعة بسمة ومجموعة «كيه بي دبليو للاستثمار»، وتم إطلاقه قبل عدة أيام - الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، وتبلغ مساحته 24 مليون قدم مربعة بتكلفة 24 مليار درهم، ويشتمل على عدد من المرافق الصحية والتعليمية والتنموية، وتحمل هندسته المعمارية روح وعبق الشارقة الأصيل. وتضم «الجادة» متنزهين ممتدين على طول المشروع على مساحة 2.2 كيلومتر مربع، بحيث يسهمان في الترويج لأسلوب حياة صحي وناشط، ويمنحان كل مقيم فرصة التمتع بمشاهدة المساحات الخضراء الممتدة على بعد دقائق قليلة من منازلهم. كما يضم المشروع أروقة واسعة تحيط بها الأشجار تمتد على مسافة 4.4 كيلومتر بحيث تؤمن التواصل بين مختلف مناطق «الجادة».