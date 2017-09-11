دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «تلال العقارية» أمس عن باكورة مشروعاتها في قطاع الضيافة، فندق «دبل تري باي هيلتون» الشارقة تلال مول، الواقع في مشروعها العقاري الواعد «مدينة تلال»، وذلك خلال حدث خاص عقدته «تلال العقارية» خلال مشاركتها في الدورة الـ11 لمعرض «سيتي سكيب دبي 2017»، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «تلال العقارية»، وخليفة الشيباني، مدير الشركة، وكارلوس خنيصر، نائب رئيس شركة هيلتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من ممثلي الشركتين.

وخلال الحدث، وقعت «تلال العقارية» عقدا رسميا مع شركة «هيلتون»، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، والمالكة للعلامة التجارية «دبل تري باي هيلتون»، تقضي بإدارتها للفندق، المؤلف من 200 ‬غرفة ‬مصممة ‬على ‬أحدث ‬الطرازات ‬المعمارية، ‬والذي ‬سيتم ‬افتتاحه ‬بحلول ‬عام ‬2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية: «منذ إطلاقه في عام 2014، ‬شكل ‬مشروع (‬مدينة ‬تلال) ‬استجابة ‬سريعة ‬لجهود ‬التنويع ‬الاقتصادي ‬في ‬إمارة ‬الشارقة، ‬واستطاع ‬أن ‬يفرض ‬نفسه ‬على ‬الساحة ‬العقارية، ‬باعتباره ‬أحد ‬أكثر ‬المشاريع ‬الواعدة ‬في ‬الإمارة، ‬لاسيما ‬وأنه ‬أول ‬مشروع ‬متكامل ‬ومتعدد ‬الاستخدامات ‬في ‬الشارقة»‬.

وأضاف «في ظل تنامي المقومات الاقتصادية وسياحة المعارض وعوامل الجذب السياحي في الإمارة خلال الأعوام الماضية، ازدادت الحاجة بصورة ملحة لبناء المزيد من المرافق ومنشآت الضيافة لتلبية النمو في الطلب المتوقع في أعداد النزلاء، ويأتي فندق («دبل تري باي هيلتون» الشارقة تلال مول) بالتعاون مع (هيلتون) كخطوة ناجحة في هذا السياق».

وتابع «يقع مشروع (مدينة تلال) في منطقة جويزع، التي تشكل القلب النابض للشارقة الجديدة، والتي تحتضن العديد من المرافق التجارية والصحية والترفيهية، مثل مركز إكسبو الجديد ومستشفى خليفة وتلال مول وغيرها، بالإضافة إلى وقوعها على مقربة من أهم المناطق الحيوية في الشارقة، مثل المدينة الجامعية والمطار والمدن الصناعية، ما يؤكد حاجة المنطقة الماسة لبناء منشآت ضيافة ذات مستويات خدمة عالمية، كتلك التي تقدمها (هيلتون)، ما يجعلنا متفائلين جداً حيال مشروع الشراكة الجديد بيننا، المتمثل في فندق («دبل تري باي هيلتون» الشارقة تلال مول)».

من جهته، قال كارلوس خنيصر، نائب رئيس شركة هيلتون العالمية للتطوير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من المتوقع أن تستقطب الشارقة المزيد من الزوار، لاسيما في ظل إطلاق العديد من المبادرات الرائدة مثل رؤية سياحة الشارقة 2021 التي تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021».