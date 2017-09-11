البيع المباشر يضاعف زوار «سيتي سكيب جلوبال»

يوسف العربي (دبي)

أسهم السماح بعملية البيع المباشر للعقارات التي يتم تطويرها في الإمارات على أرض معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» في مضاعفة عدد زوار المعرض خلال اليوم الأول للمعرض الذي انطلق أمس في دبي.

وشهدت المشروعات العقارية المعروضة للبيع خلال «سيتي سكيب جلوبال» إقبالا ملحوظاً من الزوار الذي أتيح لهم اختيار الوحدة العقارية ودفع مقدم الحجز خلال المعرض وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق الفعالية قبل نحو 15 عاماً.

ورحبت الشركات المطورة بالسماح بعملية البيع المباشر للعقارات التي يتم تطويرها في الإمارات وبدا استعدادها المسبق لهذه العملية حيث خصصت أقساما مزودة بأجهزة لوحية وكمبيوتر لعرض تفاصيل المشاريع بالإضافة إلى أجهزة دفع إلكترونية لاستقبال مقدمات الحجز من المشترين.

وحظي مشروع &ldquoوترز أج&rdquo الذي طرحته شركة الدار العقارية، بإقبال لافت نتيجة خطط السداد الميسرة التي وفرت خيارين رئيسين أولهما سداد مقدمة حجز 5% من إجمالي ثمن الوحدة مع سداد 30% من المبلغ المتبقي خلال العمليات الإنشائية، و70% بعد تسليم الوحدة بالإضافة للخيار الثاني الذي تضمن سداد 5% مقدمة حجز مع سداد 50% من المبلغ المتبقي خلال فترة تنفيذ المشروع ومثلها بعد التسليم.