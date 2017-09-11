حمدان بن محمد: القطاع العقاري يدعم الاقتصاد الوطني وينوع مصادره

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أهمية القطاع العقاري في دعم اقتصادنا الوطني، وتنويع مصادره، وإنعاش السوق العقاري وتنشيطه محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تعتبر مدينة دبي من المدن الرائدة عالمياً في هذا الميدان والوجهة المفضلة للمستثمرين العالميين والإقليميين.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه أمس معرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام.

وتجول سموه في أرجاء قاعة المعرض في نسخته السادسة عشرة وتعرف إلى أهم مشاريع التطوير العقاري والمشاريع السياحية والترفيهية التي تنفذها الشركات الوطنية وشركات عربية وأجنبية تشارك في هذا الحدث السنوي والتي يناهز عددها 300 شركة وجهة متخصصة في عالم التطوير العقاري داخل الدولة وخارجها.

وتوقف سمو ولي عهد دبي خلال جولته عند عدد من منصات الشركات العارضة لمشاريعها الحالية والمستقبلية، واستمع من القائمين عليها إلى شروح تناولت خطط هذه الشركات للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل محوراً رئيساً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لشرائح وأفراد المجتمع، ويسهم كذلك في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.