" المجلس الوطني للإعلام " يشيد بجهود السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية وحماية الملكية الفكرية

أشاد " المجلس الوطني للإعلام " بالخطوات الفعالة و المتتالية التي تتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة و حماية حقوق الملكية.. و أكد رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة و القوانين لكل دولة.

و ثمن المجلس في بيان له اليوم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة " بي . أوت . كيو" و ما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد و ذلك في إطار التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية.

و استهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية بهذه المسألة و أرجع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب " دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية " ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية.

و أكد المجلس تفهمه للأسباب التي دعت السعودية إلى منع قنوات " بي . إن. سبورت " التابعة لشبكة الجزيرة من البث على أراضيها نظرا لإتخاذها منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم ومنبرا للإرهاب و الدعوة إليه.

و ندد المجلس بإقحام قنوات " بي . إن. سبورت " الرياضة بالسياسة و الذي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها و برامجها ليس ضد السعودية فحسب و إنما ضد عدد من الدول العربية.

و دعا " المجلس الوطني للإعلام " في ختام بيانه إلى ضرورة مراجعة الموقف القانوني لـ " بي. إن. سبورت " في كل دولة " على حده " في ضوء مستجدات اقحامها الرياضة بالسياسة بشكل متكرر و خصوصا إبان منافسات كأس العالم بروسيا 2018 الجارية منافساتها حاليا.