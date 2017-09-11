«مركز الأرصاد» يقدم الإجابات الشافية.. فيديوغراف.. كل ما تحتاج معرفته عن الأعاصير



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 الاتحاد نت بعد الإعصار «هارفي» الذي ضرب الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي خلال الأيام الماضية مخلفاً خسائر في الأرواح ومادية بمليارات الدولارات، ها هو شقيقه «إرما» يعيث فساداً في جنوب ولاية فلوريدا. لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالإعصار «خوسيه» وأخته الصغرى «كاتيا» يستعدان للمرور في المنطقة أيضاً خلال الأيام القليلة المقبلة. «الاتحاد نت» اتصلت بالمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لتقدم لكم إجابات شافية عن هذه الظاهرة الطبيعية. - ما هي الأعاصير؟ الأعاصير هي دورات هوائية دوارة تتولد في الأجزاء الغربية من المحيطات وفي الغالب تكون مناطق ساكنة استوائياً أو يطلق عليها مناطق الركود الاستوائي، حيث ساعد سكون الهواء على ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الأجزاء السفلى من الغلاف الجوي في تلك المناطق. أي أن الأعاصير تنشأ في المناطق الحارة في نطاق الرياح التجارية الموسمية. ... المزيد