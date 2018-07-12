المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ «داعش»

الرباط (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك خلية إرهابية تنشط وسط البلاد، وتتكون من سبعة متطرفين موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الخلية الإرهابية تنشط بين مدن (زاوية الشيخ) و(أولاد تايمة) و(مراكش) وسط المملكة المغربية، مؤكدة أن المعطيات الأولية تشير إلى نشاط دعائي لصالح «داعش» من خلال حملات تروج وتشيد بأعماله الهمجية. وأضافت أن هذه الخلية تباشر كذلك «استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المس بأمن واستقرار المغرب بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف (داعش)».

وأشارت إلى صلة بعض أفراد الخلية بعناصر مجموعة إرهابية أخرى موالية للتنظيم تم تفكيكها في أكتوبر عام 2017 بمدينة فاس.