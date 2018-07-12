واشنطن تجبر الأوروبيين على زيادة إنفاقهم على «الأطلسي»

بروكسل (أ ف ب)

جدد أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون الالتزام بزيادة مساهماتهم في الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم يخف أمس ارتياحه، معتبرا أن الحلف يخرج «أقوى» من الاجتماع الذي عقد في بروكسل على مدى يومين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماعات التي تخللتها «جلسة طارئة» بحثت موضوع حصص الدول في الإنفاق، «وافق الأوروبيون على الدفع وعلى الدفع بشكل أسرع». وينص اتفاق تم التوصل إليه في 2014 على أن تخصص الدول الأعضاء في الحلف 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي لنفقات الدفاع في الحلف بحلول العام 2024. وتم تجديد هذا الالتزام في البيان الذي وافقت عليه أمس الدول الـ 29 الأعضاء.

إلا أن 15 دولة داخل الحلف لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، وبينها ألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا. وقال بعضها إنه غير قادر على تحقيق هذا الهدف في 2024، ما أثار غضب ترامب.

ووصل ترامب بعيد ظهر أمس إلى لندن قادما من بروكسل، في زيارة رسمية في أجواء من التوتر، وفي ظل تظاهرات معادية له يتم تنظيمها. وسيتوجه بعد انتهاء الزيارة إلى هلسنكي للقاء بوتين الاثنين المقبل.