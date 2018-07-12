ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار.. «طهران المتألمة» ستتصل بي

بروكسل (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «إن المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها إيران ستجبرها على السعي لاتفاق أمني مع واشنطن». فيما طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حلفاء الولايات المتحدة بالمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية على إيران، واتهم طهران بمواصلة بيع أسلحة وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط.

وفي مايو، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأبلغت واشنطن دولاً بعد ذلك أن عليها أن توقف كل واردات النفط الإيرانية بحلول الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية.

وقد يؤدي هذا لتقلص إيرادات إيران من العملة الصعبة من تصدير النفط. وتسبب هذا الاحتمال بالفعل في تحويل الكثير من الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار الأميركي من الريال، الأمر الذي أثر بشدة على العملة المحلية المتعثرة بالفعل، والتي تضررت نتيجة المشاكل الاقتصادية والمصاعب المالية في البنوك المحلية.