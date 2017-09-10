«روبوت» يراعي سلوكيات الأماكن المزدحمة



تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017 سان فرانسيسكو (د ب أ) ابتكر فريق من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا «روبوتاً مبرمجاً» لمراعاة الأعراف الاجتماعية التي تنظم حركة المشاة، ويمكنه التحرك يميناً أو يساراً من أجل إفساح الطريق أمام السائرين في الاتجاه المقابل، حسب المعايير المعمول بها في كل دولة. وأفاد الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» المعني بالابتكارات التكنولوجية، أن الروبوت يستخدم مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالليزر من أجل التعرف إلى البشر وإفساح الطريق أمامهم، ومن دون تعطيل حركة السير في الأماكن المكتظة بالمشاة. ويقول رئيس فريق الدراسة يوف فان تشين، إن «الحركة التي تراعي البعد الاجتماعي، تمثل عنصراً أساسياً بالنسبة للروبوتات التي تعمل في الأماكن التي تتطلب التفاعل مع المارة والمشاة»، مشيراً إلى أن الروبوتات الصغيرة يمكنها أن تتحرك على الأرصفة لتوصيل الطرود والمأكولات، كما يمكن استخدامها لتوجيه مجموعات البشر في الأماكن المزدحمة، مثل المطارات والمستشفيات والمراكز التجارية الضخمة. ويستطيع الروبوت الجديد تقييم البيئة المحيطة به وتعديل مساره خلال فترة لا تتجاوز عشر ثوانٍ دون الحاجة للتوقف وإعادة برمجة نفسه في كل مرة، كما يمكنه المحافظة على سرعة سير تبلغ 1.2 متر في الثانية.