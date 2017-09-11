بريد تايلاند عبر القوارب

بانغ خون ثيان (أ ف ب)

لفت مشهد العامل نوبادول أنظار المحيطين، وهو يوقف محرك مركبه الصغير تحت أحد الجسور مع هطول أولى زخات المطر لحماية حمولته الثمينة، وهي الرسائل التي يحملها ساعي البريد التايلاندي هذا إلى السكان عبر التنقل بين الأقنية المائية.

ويقول نوبادول شويهيرون، إن مهنته تتطلب التنبه الشديد إلى حالة الغيوم خصوصاً في هذه الفترة من الأمطار الموسمية، حيث يستخدم هذا الرجل ورقة شجرة موز كمظلة ارتجالية لحماية الطرود وأكياس الرسائل الموضوعة في قاربه الخشبي غير المسقوف.

ولا تزال حفنة من الأشخاص كنوبادول تعمل على نقل الطرود البريدية بواسطة المراكب عبر الأقنية المائية في منطقة بانكوك.

ويقوم هذا الرجل البالغ من العمر 55 عاما بجولته بواقع مرتين أسبوعياً في محيط هذه القناة في مقاطعة بانغ خون ثيان المنتجة لجوز الهند.