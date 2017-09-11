اقرأ على ضفاف دجلة

بغداد (أ ف ب)

تحتضن ضفاف نهر دجلة في يوم بغدادي مشمس جمهوراً من كل الأعمار يقلبون في صفحات الروايات والمقالات الفلسفية أو الشعرية لمناسبة مهرجان للمطالعة تسعى خلاله الدورة الخامسة من مهرجان «أنا عراقي أنا أقرأ» إلى إعادة مثل «القاهرة تكتب، بيروت تطبع، وبغداد تقرأ» إلى معناه الكامل من خلال توزيع 15 ألف كتاب جمعت مجاناً وتقدم مجاناً للجميع، حسب مصطفى الكاتب، 19 عاماً، أحد المتطوعين في المجموعة المنظمة للمهرجان، الذي تضمن باقة من الفعاليات المنوعة. وتقول تقى محمد، 22 عاماً، والتي تتحضر لامتهان المحاماة: إن إيجاد كتاب بشكل عشوائي مغامرة جديدة.

(الصور من أ ف ب)