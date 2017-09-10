برلين: تحذيرات أنقرة لرعاياها في ألمانيا «نكتة سيئة»

فرانكفورت (أ ف ب)

اعتبر بيتر التماير كبير مستشاري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الدعوات التي وجهتها الحكومة التركية إلى رعاياها في ألمانيا لتوخي «الحذر» وتجنّب التجمعات السياسية خلال الحملات الانتخابية «نكتة سيئة».

وكتب مدير مكتب المستشارية في تغريدة على «تويتر» ردّا على نصائح أنقرة لرعاياها في ألمانيا أمس الأول «إنذار تركيا لرعاياها هو نكتة سيئة».

وحضت تركيا أمس الأول رعاياها القاطنين في ألمانيا أو المسافرين إليها على توخي «الحذر والأخذ بعين الاعتبار الوضع في ألمانيا حيث يمكن مواجهة تصرفات أو اعتداءات عنصرية أو معادية للأجانب».

وتأتي خطوة أنقرة بعد زيادة تحذيرات وزارة الخارجية الألمانية للمسافرين إلى تركيا، الأمر الذي أثار غضب أنقرة.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 التي نسبت إلى الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة وهو ما ينفيه.

وكتب ألتماير على «تويتر» أمس «اعتقال العديد من الألمان من دون توجيه أي تهمة لهم هو أمر غير عادل. تشبيهنا بالنازيين يدنس شرفنا». واعتبر شولتز في تصريحات نشرت على موقع «شبيجل» الألماني أن «حكومة أنقرة تفقد توازنها» مضيفا أن «ألمانيا ليست دولة تتقبل الإهانات التركية».

في أثينا، حذر رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس أمس من أن وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون «خطأ استراتيجيا» من جانب الاتحاد الأوروبي، فيما تستمر حرب التصريحات بين برلين وأنقرة. وخلال مناظرة تلفزيونية تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية في 24 سبتمبر، أيد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومنافسها مارتن شولتز وقف المفاوضات مع تركيا. وقال تسيبراس إن «وقف هذه المفاوضات سيكون خطأ استراتيجيا لا يمكن أن يبدو مفيدا إلا للرئيس التركي اردوغان»، موضحا أن تركيا قوة إقليمية مهمة. إلا انه دعا أنقرة إلى احترام القانون الدولي والتوقف عن الاستفزاز.