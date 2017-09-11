زعيم كوريا الشمالية يحتفل مع علمائه بنجاح التجربة النووية

سيؤول (وكالات)

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ«النجاح المثالي» للتجربة النووية السادسة لبلاده، داعياً إلى مواصلة البرامج البالستية والنووية في بلاده، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

واحتفل النظام الكوري الشمالي في عطلة نهاية الأسبوع بالتجربة النووية التي أجراها في الثالث من سبتمبر، التي اختبر خلالها ما يسميه بقنبلة هيدروجينية صغيرة يمكن تحميلها على صاروخ بالستي عابر للقارات. وفي يوليو، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين مهددة بذلك مناطق واسعة في القارة الأميركية.

وفرضت الأمم المتحدة على بيونج يانج سبع مجموعات من العقوبات بسبب برامجها البالستية والنووية فيما دعت واشنطن مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع اليوم الاثنين حول عقوبات جديدة مشددة ضد كوريا الشمالية.

لكن يبدو أن كيم جونج أون غير مبال بموجة الإدانة الدولية.