بالصور.. «إيرما» يضرب فلوريدا ويتجه إلى الساحل الغربي

ميامي (وكالات)

عصف الإعصار إيرما الأحد بأطراف فلوريدا مع رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة موقعا ثلاثة قتلى، في ظل قلق من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار تتجه إلى مدن الساحل الغربي للولاية. وأوقع الإعصار أولى ضحاياه الأحد في ولاية فلوريدا حيث قتل ثلاثة أشخاص بحوادث سيارات تسببت بها الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وضربت عين الإعصار، حيث تكون الأمطار والرياح في ذروتها، جزر فلوريدا كيز، وهو يتحرك بسرعة 13 كيلومترا في الساعة باتجاه الساحل الغربي، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير في بيان أصدره عند الساعة 14,00 بتوقيت جرينتش. وأوقع الإعصار 25 قتيلا في جزر الكاريبي وأسفر عن أضرار مادية هائلة.