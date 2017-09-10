حنيف القاسم: مساعدات الإمارات لنازحي الروهينجا تكرس الرؤية الحضارية للقيادة الرشيدة

دبي (وام)

ثمن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخاصة بقيام هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأبناء ميانمار النازحين والفارين من الروهينجا من الأحداث المأساوية التي لحقت بهم. وأكد القاسم في تصريح له بهذه المناسبة، أن تلك التوجيهات تعزز ريادة الدولة العالمية في العطاء والتكافل الإنساني وكذلك تكرس مفردات الرؤية الإنسانية الواعية التي أرسى مقوماتها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي باتت منهجا حضاريا متميزا في التعاون والتكافل.

وقال إن تلك التوجيهات تمثل ترجمة عملية لحرص الدولة واهتمامها بقيمة الإنسان والسعي لمساعدته وخاصة الذين يتعرضون للكوارث والحروب دون النظر إلى الجنسيات والمعتقدات.

ودعا رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي المنظمات الدولية والمؤسسات المدنية وصناع القرار إلى العمل بجدية وتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف نزف الدماء والإبادة الجماعية التي تتعرض لها الشعوب المستضعفة حول العالم.