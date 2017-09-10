الأزهر: المجتمع الدولي عجز عن إنقاذ مسلمي الروهينجا

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن هناك بلادا وشعوبا تعرضت للتدمير، بسبب الخلافات والصراعات، مشيرا إلى أن ما يحدث لمسلمي الروهينجا من إبادة جماعية وتهجير قسري هو أحدث فصول المسرحيات العبثية في الشرق.

جاء ذلك خلال مشاركة شيخ الأزهر في مؤتمر «طرق السلام» المنعقد بمدينة مونستر بألمانيا أمس، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكثر من 400 من الرموز والقادة الدينيين حول العالم.

وقال شيخ الأزهر في كلمته: «أحدث فصول هذه المسرحيات العبثية في الشرق، ما يحدث للروهينجا المسلمين من إبادة جماعية وتهجير قسري، وعجز المجتمع الدولي عن إنقاذهم»، وأضاف «هذه المآسي تعرفونها جيداً وربما ترددت على مسامعنا وألفناها ولم تعد تستحق من اهتماماتنا شيئا يذكر من كثرة ما سمعنا عنها ورأينا منها، ومن هذا المنطلق لا أكرر القول في هذا الشأن، وقد قلت في بيان صدر عن الأزهر أمس الأول عن قضية المواطنين المسلمين من الروهينجا إن بيانات الإدانة والشجب والاستنكار لم تعد ذات معنى، وهي تضييع للوقت وإهدار للطاقة».

هذا وكان التقى شيخ الأزهر أمس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك في مستهل زيارته إلى ألمانيا، وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون بين الأزهر الشريف وألمانيا، إضافة إلى مأساة مسلمي الروهينجا في ميانمار.