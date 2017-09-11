الأمم المتحدة: أزمة الروهينجا تتجاوز قدرة وكالات الإغاثة

عواصم (وكالات)

حثت الأمم المتحدة على تقديم المساعدة لمواجهة أزمة إنسانية في جنوب بنجلادش نجمت عن فرار ما يقرب من 300 ألف من المسلمين الروهينجا من ميانمار (بورما سابقاً) بعد نحو أسبوعين من اندلاع العنف هناك، ووصف وزير خارجية بنجلاديش ما يجري في ميانمار بأنه تطهير عرقي، فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التعاون مع ميانمار وبنجلاديش للمساعدة في حل أزمة اللاجئين الروهينجا، واصفا الأزمة بأنها «مأساة إنسانية»، وأعربت الحكومة الهندية عن قلقها البالغ إزاء الوضع بولاية راخين حاثة حكومة ميانمار على إنهاء العنف ومعالجة القضية بضبط النفس.

وقالت الأمم المتحدة إنه «ليس هناك ما يشير إلى توقف موجة اللاجئين الذين يعانون من الجوع والصدمة الأمر الذي يتجاوز قدرة وكالات الإغاثة في منطقة كوكس بازار التي تقدم المساعدة بالفعل لمئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا جراء نوبات سابقة من الصراع في ولاية راخين بميانمار». وذكر روبرت واتكنز منسق الأمم المتحدة الدائم في بنجلادش «لابد أن تحصل وكالات الإغاثة العاملة في كوكس بازار على الموارد التي تحتاجها لتقديم المساعدة الطارئة لأناس في غاية الضعف أجبروا على الفرار من بيوتهم ووصلوا بنجلادش صفر اليدين».

وأضاف في بيان صدر مساء أمس الأول أن «وكالات الإغاثة تحتاج إلى 77 مليون دولار بشكل عاجل كي تتمكن من التعامل مع حالة طارئة نجمت عن هجمات منسقة شنها متمردون روهينجا على مراكز للشرطة وقاعدة للجيش يوم 25 أغسطس الأمر الذي دفع الجيش لشن هجوم مضاد».

وأضاف البيان «كما أنه يزيد مخاطر تعثر عملية انتقال البلاد من الحكم العسكري المستمرة منذ 5 سنوات وتحول مجتمعات الروهينجا إلى التطرف وإضعاف الاستقرار الإقليمي». وأعلنت جماعة «جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان» وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة شهر بدءا من أمس الأحد لتمكين منظمات الإغاثة من إدخال المساعدات إلى السكان الباقين في ولاية راخين الواقعة في شمال غرب ميانمار.