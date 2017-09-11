«قسد» تصل للمنطقة الصناعية بدير الزور

عواصم (وكالات)

قال تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم من الولايات المتحدة، أمس، إنه وصل إلى المنطقة الصناعية على بعد أميال إلى الشرق من مدينة دير الزور، في تقدم سريع ضد تنظيم «داعش»، أمس الأحد. فيما أفاد إعلام النظام السوري بأن الكثير من عناصر «داعش» يفرون من القتال في دير الزور ومحيطها، متجهين إلى مدينة الميادين جنوب المحافظة، بعد استعادة الجيش النظامي مطاراً عسكرياً فيها، كما قتل 34 مدنياً بقصف للطيران الروسي على المحافظة.

وبهذا التقدم، تكون (قسد) على بعد 15 كيلومتراً من جيش النظام وحلفائه الذين تمكنوا الأسبوع الماضي من فك حصار فرضه التنظيم على أجزاء خاضعة لسيطرة الحكومة في دير الزور على الجانب الآخر من نهر الفرات. وقال التحالف إن التنظيم فقد السيطرة على نحو نصف الأراضي الخاضعة له في سوريا والعراق، لكنه مازال لديه بين 6 و8 آلاف مقاتل في سوريا.

وكانت قوات النظام دخلت دير الزور من محور السخنة جنوب غرب المدينة، بحسب وكالة «سبوتنك» الروسية، لفك الحصار الذي فرضه التنظيم منذ 3 سنوات. وأمنت القوات طريق دمشق- حمص- دير الزور بالكامل، فيما أضرم «داعش» النيران في حقل التيم النفطي قبيل هروبه منه.

وكانت وحدات من عناصر النخبة التي تعرف بـ «النمور»، في قوات النظام السوري والحرس الجمهوري، قد بدأت أمس، اجتياح المنطقة المحيطة بالقاعدة الجوية في شرق دير الزور. وسيطرت بعد ظهر أمس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، على جبل ثردة المطل على المطار العسكري ومحيطه، وجبل آخر يطل مباشرة على مدينة دير الزور. وباتت الأحياء الواقعة تحت سيطرة «داعش» في المدينة «هدفاً سهلاً لمدفعية قوات النظام»، وفق المرصد.