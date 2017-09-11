أبو الغيط: اتساع هوة الثقة بين كردستان وحكومة بغداد

القاهرة (وام)

كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس، عن اتساع هوة الثقة في العلاقة بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية ببغداد، معرباً عن قلقه حيال هذا الوضع على الرغم من العلاقات الشخصية الإيجابية التي تربط بين القيادات من الجانبين، والتعاون المشترك الذي أفضى إلى تحقيق الانتصارات الكبيرة على الإرهاب. ودعا أبو الغيط في بيان أمس، عقب اختتام زيارة للعراق شملت بغداد وأربيل، إلى احتواء الخلافات القائمة عبر الحوار واستناداً لما ينص عليه الدستور العراقي فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كما دعا الطرفين إلى مراجعة شاملة للموضوعات الخلافية كافة، وصولاً إلى أرضية مشتركة وتفاهمات مضمونة تحفظ للعراق وحدته، وبالتالي استقراره وسلامته الإقليمية.

ودعا إلى قراءة الأوضاع الإقليمية والدولية جيداً وبدقة، محذراً من خطورة الانزلاق إلى أي وضع قد يضر بمصلحة العراقيين عموماً ويهدد السلم الاجتماعي في حال تفاقم الأزمة القائمة، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقود العراق والمنطقة إلى تداعيات خطيرة.

من جانبه، صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة، بأن زيارة أبو الغيط التي قام بها ليوم واحد لدولة العراق، شهدت لقاءه بكل من رئيس الحكومة حيدر العبادي في بغداد ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل. وأوضح المتحدث أن أبو الغيط ناقش مع المسؤولين العراقيين أبعاد الاستفتاء المزمع عقده في الإقليم الكردي في 25 سبتمبر الجاري وتداعياته المحتملة، سواء على المستوى الوطني في العراق أو على مستوى الإقليم العربي ككل، في ضوء ما يرتبط بعقده من تعقيدات، وما يثيره من تخوفات حول إمكانية تمهيده لانفصال الإقليم من طرف واحد عن الدولة العراقية والتي تمثل محوراً مهماً من محاور الأمن القومي العربي، ومع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها خطر الإرهاب الذي يجسده تنظيم «داعش»، إضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي.