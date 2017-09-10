معركة الحويجة أواخر سبتمبر ومقتل 26 «داعشياً» بديالى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قال النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي أمس، إن القوات الأمنية أكملت استعداداتها الأخيرة لبدء معركة الحويجة في كركوك، مرجحاً أن تنطلق العمليات قبل نهاية سبتمبر الجاري، بينما نفت قوات البيشمركة علمها بأي ترتيبات من أجل معركة الحويجة، مؤكدة أنه لا يوجد تنسيق مع بغداد بشأن الحويجة، التي نزح منها حتى اليوم نحو 56 ألف عائلة خوفا معاركها. فيما قتل 26 عنصرا من تنظيم «داعش» بينهم قائد عسكري في محافظة ديالى.

ونفى المفرجي أمس تأجيل عملية تحرير الحويجة، لحين بدء عملية استفتاء إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن «المعركة في إطار الاستعدادات الأخيرة». وأوضح «أن القرار الأخير يعود للقيادات العسكرية العليا والقائد العام للقوات المسلحة، حيث أصبحت عملية تحرير الحويجة أمر مهم، لقناعتنا بأن أي تأخير العملية سيفجر الوضع في كركوك، ويجعل الفرصة سهلة لداعش في التمدد مجددا على حساب القوات العراقية، التي استطاعت في الفترة الأخيرة أن تضيق الخناق على العدو».

وأشار إلى أن «انطلاق عمليات تحرير الحويجة قبل الاستفتاء، سيكون له تأثير إيجابي لمعنويات العرب والتركمان والكرد الرافضين لعملية الاستفتاء».

ومن جهة أخرى، أكد نائب قيادة محور جنوب كركوك اللواء هيوا عبدالله أمس عدم وجود أي تنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية حول موعد انطلاق عمليات تحرير الحويجة. وقال في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، إن «اجتماعات لجان التنسيق بين البيشمركة والجيش الاتحادي حول الحويجة، كانت تسير بوتيرة جيدة سابقاً».