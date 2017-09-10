مصر: مقتل 10 عناصر بعملية أمنية بالجيزة

القاهرة (وكالات)

لقي 10 إرهابيين تابعين لحركة حسم الإخوانية، ومعهم عناصر متطرفة تابعة لجماعات أخرى، مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بمنطقة «أرض اللواء» في الجيزة جنوب القاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، أمس، قوله، إن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني، مفادها اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية، داخل شقتين بشارع السكة البيضاء بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، تمهيداً للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وأضاف المصدر أنه تم عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، واستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، توجيه مأمورية لضبط العناصر الإرهابية، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، مشيراً إلى أنه لدى اقتراب القوات من إحدى الشقتين، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار، بينما قام أحد العناصر الإرهابية بالشقة الأخرى بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل إطلاق النار على القوات.

وأشار المصدر إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة، ومقتل 10 من العناصر الإرهابية، وضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة والأوراق التنظيمية داخل الوكرين الإرهابيين... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت التحقيقات الأولية، أن العناصر الإرهابية تابعة لحركة حسم (الذراع العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية)، وكانوا يستعدون لاستهداف الأكمنة والمنشآت الشرطية بعمليات إرهابية، إلا أن اليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهم وأحبطت تنفيذهم أي عمليات إرهابية.